يوسف القعيد لقناة الحياة: أفكر في كتابة رواية عن عملي بمجلس النواب

قال الروائي الكبير والكاتب الصحفي يوسف القعيد، إن عمله كنائب في البرلمان شغله عن كتابة الروايات، ولم ينتج رواية واحدة منذ عام 2015، موضحًا أنه يريد في الوقت الحالي كتابة رواية عن أيام عمله في مجلس النواب، وذلك خلال حواره في برنامج «بالخط العريض»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب ويعرض على شاشة «الحياة».

وأضاف «القعيد»، أن خلافه مع الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد كان سببا في مغادرته لدار الهلال، كما ذكر أن الجنة المفقودة بالنسبة له هو زمنه، «نصيحتي للجيل الحالي اقرأوا»، موضحًا أن أقرب روائي لقلبه هو جمال الغيطاني، أما إبراهيم أصلان فهو كاتب جيد وتعلم منه التقشف في استخدام اللغة.

وأوضح الكاتب والروائي الكبير، أنه لا يستمع لأغاني الهضبة عمرو دياب، ويحب الاستماع إلى محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم وعبد المطلب والعندليب عبد الحليم حافظ، موضحًا أن «عبد الحليم قاسم روائي القرية المصرية في حين أن إبراهيم عبد المجيد روائي مجتهد وجيد».