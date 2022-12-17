تردد قناة الصعيد الجديد على القمر الصناعي النايل سات

يبحث مواطنو وقاطنو محافظات الصعيد عبر محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تردد قناة الصعيد، وذلك عقب تغيير التردد القديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية المتنوعة التي تقدمها للمتابعين ولقراء على مدار اليوم، تردد قناة الصعيد 2023 الجديد على القمر الصناعي «النايل سات» وذلك في التقرير التالي:

تردد قناة الصعيد الجديد على النايل سات

وفرت القناة ترددها الجديد 2023 على «القمر الصناعي» النايل سات، ويمكن استقبال برامج القناة وتشغيل الإرسال من خلال اضبط جهاز استقبال الإشارة الخاص بك على الترددات التالية لضبط إشارة قناة الصعيد:

التردد: 11177

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:. 3/4 الجودة: SD

برامج قناة الصعيد

وتقدم قناة الصعيد العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة التي تعمل على خدمة المجتمع المصري عامة وقضايا الصعيد خاصة، كما تقدم كل ما هو مهم على الساحة المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى عرض مسلسلات غالبا ما تكون الحديث فيها عن مجتمع الصعيد.