منذ إعلان مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، عبر مجموعة قنواتها، وترتفع عمليات البحث عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022 والتي ستنقل مباريات المنتخبات العربية في مباريات كأس العالم.

وفي السطور القادمة، تعرض بوابة «الوطن» تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022 وفق الموقع الرسمي للقناة عبر الإنترنت، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022

ويمكن متابعة قناة bein sports الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 عبر ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

وهناك تردد أخر يمكن متابعة القناة عبره وهر كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

وتردد أخر يساعد على ضبط القناة على التلفاز

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

موعد المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تبدأ احتفالية كأس العالم 2022 غدا الأحد 20 نوفمبر، وتبدأ بعدها المباراة الأولي بين قطر الدولة المستضيفة للمونديال ونظيرها منتخب الاكوادور، وتستمر المباريات حتى يوم النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل.