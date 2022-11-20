تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

مع اقتراب نهاية العام، تعلن القنوات الفضائية المختلفة عن تغيير تردداتها المختلفة، ومنها قناة زي ألوان التي تقدم محتوى ترفيهيا ومسلسلات هندية وتركية مدبلجة ومترجمة، ما يجعل تردد قناة زي ألوان الجديد يشهد عمليات بحث موسعة خلال الساعات الأخيرة.

تردد قناة زي ألوان على جميع الأقمار

ونعرض في التقرير التالي، تردد قناة زي ألوان الجديد على جميع الأقمار 2022 والتي أعلنتها الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة زي ألوان الجديد

ويمكن استقبال بث قناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

-القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11277.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان على عرب سات بدر 6

ويمكن متابعة القناة الهندية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط هذا التردد:

- القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11862.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي V.

تردد قنوات النايل سات للأفلام الأجنبية

وفضلا عن قناة زي ألوان يمكن متابعة تردد قنوات الأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر ضبط المعلومات الآتية:

تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Scar

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Scar

تردد: 10872

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة نجوم هوليود

التردد: 12562.

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات