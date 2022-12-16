توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات الخبراء بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية في معظم الأنحاء خلال الساعات المقبلة.

أجواء خريفية خلال ساعات النهار

وتسود خلال الأيام المقبلة، أجواء خريفية خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة وللوجه البحري وللسواحل الشمالية ولمدن القناة ولوسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى نشاط الرياح أحيانًا.

كما أشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص سقوط أمطار يوم الأحد والاثنين على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة السبت 17 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.