«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم تخفيف ملابسهم، والانخداع بالشعور باستقرار الطقس.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى زيادة فرص تكون الشبورة المائية صباحًا بشكل كثيف على بعض الطرق والمسطحات والمدن القريبة من البحر، وفقا لما كشفت عنه آخر صور الأقمار الصناعية.

وطالبت الهيئة، السائقين بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور.

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية؛ المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة السبت 17 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الإثنين 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.