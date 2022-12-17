صحفي لبناني لـ قناة القاهرة الإخبارية: بيروت بلا أي سلطة دستورية.. وتحتاج معجزة

أكد الكاتب الصحفي اللبناني صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء، أن بيروت الآن بلا أي سلطة دستورية باستثناء مجلس النواب الذي وصفه بأنه لا يستطيع القيام بدور السلطة التنفيذية.

لبنان اليوم بلا رئيس جمهورية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن لبنان اليوم بلا رئيس جمهورية وأمام حكومة مستقيلة ومسلوبة الصلاحيات الدستورية ولا تقوم مقام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت.

وأشار إلى عدم وجود سلطة تستطيع اتخاذ أي قرار أو أي خطوة تجاه الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة الأخرى، لافتًا إلى أن لبنان يعاني من حالة فراغ وشغور في مركز رئاسة الجمهورية وشلل في السلطة التنفيذية.

حكومة تصريف أعمال

ولفت إلى أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بحسب الدستور اللبناني، مشيرًا إلى أنها لا تستطيع اتخاذ قرار أساسي أو تقر خطة للإنقاذ وتحولها لمجلس النواب للمصادقة عليها.

واعتبر أن لبنان في مرحلة غيبوبة كاملة، ويحتاج لمعجزة وبانتظار التسويات الخارجية الإقليمية لما يجري في المنطقة لأن التدخلات الخارجية تزيد الأمور تعقيدًا وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية.