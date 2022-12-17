جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 بالغربية.. لمدة 5 أيام

تنطلق امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي في الغربية، للفصل الدراسي الأول 2022، الثلاثاء 10 يناير المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالغربية

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول 2022، تنطلق يوم الثلاثاء 10 يناير وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

وأضاف ناصر حسن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلاب الصف الخامس الابتدائي، يدرسون 8 مواد دراسية، وجرى توزيع مواد الامتحانات على 5 أيام، حسب سهولة المواد، حيث هناك أيام يكون فيها امتحان مادة واحدة وأيام تشهد امتحان مادتين.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022

- الثلاثاء يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية ومدتها ساعتين.

- الأربعاء يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم ومدتها ساعة ونصف، ومادة المهارات المهنية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الخميس يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ومدة الامتحان ساعة ونصف، ومادة ITC ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- السبت مادة اللغة الأجنبية ومدة الامتحان ساعة ونصف، التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الأحد يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات ومدة الامتحان ساعة ونصف.