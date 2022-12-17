مصرع شخص وإصابة آخر في حادث دراجتين ناريتين بالغربية: السرعة الزائدة

لقي شخص مصرعه مصرعه، وأصيب آخر في حادث سير بين دراجتين ناريتين، على طريق «السنطة - طنطا»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطارا بالواقعة

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، بلاغا بحدوث تصادم دراجتين بخارية «موتوسيكل»، بنطاق مركز السنطة في الغربية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة خالد علي حامد 25 عاما، مقيم بقرية ميت يزيد، وإصابة آخر يدعى عرفة محمد عرفه 20 عاما، مقيم بقرية البندرة، وتم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة السنطة العام، ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لسوء حالته.

السرعة الزائدة وراء الحادث

وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة معرفة ملابسات الحادث ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.