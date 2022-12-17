فرص عمل للشباب في الجيزة براتب 3500 جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بشركة «حراس مصر للأمن والحراسة».

نوعية وشروط وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت المحافظة، عبر المنشور، نوعية الوظائف والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف في الشركة، كالتالي:

أمن إداري في 6 أكتوبر

مدة العمل: 12 ساعة.

المؤهل: الحصول على الشهادة الإعدادية فما أكثر.

السن: من 21 إلى 45 سنة.

تأمين صحي واجتماعي.

الراتب: 3500 جنيه شهريا.

السكن: يوجد سكن للمغتربين.

مواصلات: توجد مواصلات من الهرم.

طرق التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

طالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف التي جرى الإعلان عنها بالشركة الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات للتواصل مع المتقدمين للوظائف

وحددت المحافظة طرق التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظائف شركة حراس مصر للامن والحراسة بأكتوبر، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

69 شركة شاركت في ملتقيات الشباب بفيصل

يذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة نظم عددا من ملتقيات توظيف الشباب، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية بالجيزة.

وشارك في الملتقى 61 شركة في أرض المطاحن بمنطقة الطالبية في شارع فيصل، إضافة إلى ملتقى الشباب لتوظيف ابناء السكن البديل شارك فية 8 شركات بملتقى برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية بمنطقة حدائق أكتوبر.