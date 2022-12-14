فرص عمل للشباب في الجيزة براتب 4 آلاف جنيه.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، بواسطة جهاز رعاية الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل بمطاعم بافلو برجر بفروع أكتوبر والمهندسين والزمالك.

نوعية الوظائف المطلوبة والشروط

وحددت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة، والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالآتي:

مدة العمل وراتب الوظائف المطلوبة

عضو فريق

- المؤهل: من متوسط

- السن: حتي 35 سنة

- النوع: للذكور فقط

- مدة العمل: 9 ساعات عمل يوميا

- المرتب: 4 الاف جنية + اضافي

- تأمين طبي

- موقف من التجنيد

- لاتقبل الطلبة

كيفية التقديم للوظائف

طالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف التي جرى الاعلان عنها، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ارقام تليفونات للتواصل

حددت المحافظة، طرق التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظائف بمطاعم بافلو برجر بفروع أكتوبر والمهندسين والزمالك من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

فروع نوادي تكنولوجيا المعلومات

وكشف الجهاز، عن تواجد 3 فروع نوادي تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، الأول «فيصل» أسفل كوبري فيصل بجوار وحدة تراخيص فيصل، والثاني «العجوزة» شارع أحمد عرابي بجوار بوابة مدينة الطلبة بالمهندسين، والثالث «الدقي»، بشارع السكري بجوار بوابة رئاسة حي الدقي ببين السرايات.