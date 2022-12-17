استشاري بيئة: محطة بنبان مُجهزة لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية لـ2000 ميجا وات

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة، إنَّ مصر تمتلك استراتيجية طموحة للطاقات الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول إلى مشاركة الطاقة النظيفة في المزيج الكلي لتوليد الكهرباء عام 2035 بنسبة أكثر 42%، وبالتالي دخلت بجدية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بدءًا من محطة بنبان.

وجود 1465 ميجا وات للطالقة الشمسية ببنبان

وأضاف «عزيز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضاية «إكسترا نيوز»، أننا شهدنا مبادرات عديدة في العقد الثاني من القرن الـ21 أسفرت عن وجود 1465 ميجا وات للطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان، مشيرًا إلى أن تلك المحطة مُجهزة لزيادة الإنتاج لـ 2000 ميجا وات، وهناك مبادرات أخرى لتلك الزيادة.

مبادرات الهيدروجين الأخضر وصلت لـ 83 مليار دولار

وتابع: «شهدنا انعقاد مبادرات من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وكثير من الدول أو مجموعات الأعمال أو الشركات الكبرى في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، لافتًا إلى أنه كان هناك 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى المبادرات الخاصة بدخول الهيدروجين الأخضر التي وصل حجمها لـ83 مليار دولار، وقعتها وزيرة التخطيط القومي.

وأشار استشاري الطاقة والبيئة، إلى أنَّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لتمويلات ضخمة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويًا لتحقيق هدفها الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة بنسبة 42% عام 2035.