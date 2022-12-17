سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

عمرة رجب وشعبان ورمضان، تجعل الكثيرون يبحثون في هذه الفترة عن سعر الريال السعودي، في البنوك المختلفة، ويهتمون بما تعلنه المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

وفي السطور التالية، نستعرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

وسجل سعر الرسال السعودي، اليوم، استقرارا وفق آخر تداولات وردت بالبنوك، إذ بلغ 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.55 جنيه، وفي البنك المركزي سجل 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.57 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي ومصر نحو 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.55 جنيه.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 6.51 جنيه للشراء، والبيع 6.59 جنيه.

- العملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجلت 6.50 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.50 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك ميد بنك MIDBANK نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.75 جنيه.

- داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» سجل 6.56 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- في بنك بلوم سجل الريال السعودي نحو 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- في بنك المشرق سجل 6.56 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB نحو 6.54 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.

- سجل سعر الريال اليوم في بنك الكويت الوطني NBK نحو 6.38 جنيه للشراء، والبيع 6.57 جنيه.