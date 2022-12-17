بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الطور - شرم الشيخ»

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

إخطار بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة طور سيناء، يفيد انقلاب سيارة ملاكي قبل مدينة الطور اتجاه شرم الشيخ بحوالي 25 كيلو مترا، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة هاني محمد أحمد، 30 عاما، من القاهرة، بارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن مصطفى حسن، 62 عاما، من الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويحيى حسن مصطفى، 34 عاما، من الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسام حسن مصطفى، 22 عاما الجيزة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبلال علي السيد، 36 عاما، من الجيزة، بدون إصابات ظاهرية.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.