9 سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه بالسوق المصري.. استقرار في الأسعار
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:52 ص | السبت 17 ديسمبر 2022
أسعار سوق السيارات
يشهد سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعارخلال الفترة الحالية، مع ارتفاع حركة البيع والشراء.
وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات حاليا يشهد استقرارا في الأسعار بسبب دخول العام الجديد، وطرح سيارات 2023.
وأشار عضو الرابطة إلى ارتفاع نسبة المبيعات في سوق السيارات المستعملة بنسبة 70% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب قيام راغبي السيارات بشراء طُرز موفرة في السعر والوقود.
أسعار السيارات المستعملة
واستعرض «علي» أسعار عدد من السيارات التي يتام تداولها في السوق، وسعرها أقل من 50 ألف جنيه، كالتالي:
فيات 128 موديل 1991
متوسط أسعار السيارات فى السوق المحلي 24,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 21,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 28,000 جنيه.
لادا 2107 موديل 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 23,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 27,000 جنيه.
لادا 2105 موديل 1992
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 25,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 21,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 27,000 جنيه.
- لادا 2107 موديل 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.
لادا 2107 موديل 1995
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.
فيات 128 موديل 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.
فيات 128 موديل 1999
متوسط سعر السايرة في السوق المحلي 26,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 21,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 34,000 جنيه.
فيات 128 موديل 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 27,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 22,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 30,000 جنيه.
سكودا فيفوريت موديل 1994
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 28,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 31,000 جنيه.