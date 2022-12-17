9 سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه بالسوق المصري.. استقرار في الأسعار

يشهد سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعارخلال الفترة الحالية، مع ارتفاع حركة البيع والشراء.

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات حاليا يشهد استقرارا في الأسعار بسبب دخول العام الجديد، وطرح سيارات 2023.

وأشار عضو الرابطة إلى ارتفاع نسبة المبيعات في سوق السيارات المستعملة بنسبة 70% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب قيام راغبي السيارات بشراء طُرز موفرة في السعر والوقود.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض «علي» أسعار عدد من السيارات التي يتام تداولها في السوق، وسعرها أقل من 50 ألف جنيه، كالتالي:

فيات 128 موديل 1991

متوسط أسعار السيارات فى السوق المحلي 24,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 28,000 جنيه.

لادا 2107 موديل 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 23,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 27,000 جنيه.

لادا 2105 موديل 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 25,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 27,000 جنيه.

- لادا 2107 موديل 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.

لادا 2107 موديل 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.

فيات 128 موديل 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 29,000 جنيه.

فيات 128 موديل 1999

متوسط سعر السايرة في السوق المحلي 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 34,000 جنيه.

فيات 128 موديل 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 30,000 جنيه.

سكودا فيفوريت موديل 1994

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 28,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 31,000 جنيه.