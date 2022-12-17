تعليمات مهمة بشأن امتحانات التيرم الأول في جامعتي حلوان وعين شمس

بدأت جامعتا حلوان وعين شمس، إعلان جداول امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، والمقرر أن تبدأ الأسبوع الأخير في شهر ديسمبر الجاري، وسط تطبيق لإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحددت جامعة حلوان، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن الامتحانات، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 10 دقائق من بدء الوقت المحدد، وعدم دخول اللجنة دون إثبات شخصية، مؤكدة ضرورة الالتزام بمواعيد بدء اللجان الامتحانية.

ممنوع التدخين في اللجان الامتحانية تماما

وأضافت الجامعة في تعليماتها المعممة على الكليات، أنه يُمنع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان، مؤكدة أنه ممنوع التدخين في اللجان الامتحانية تماماً.

وأكدت جامعة حلوان، أنه لن يُسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحانات، وعلى جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددو للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظاً على مصلحتهم ومستقبلهم.

تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

ونوهت الجامعة، إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة مسؤولية الطالب، وعليه التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة له وفق الجداول المعلنة، لافته إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على جاهزية الكليات والكنترولات، ووجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعاً لوضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية.