«نصاب أكتوبر» يجمع ثروة طائلة من تجار الآثار: 20 مليون جنيه وسبائك ذهب

حقائب ممتلئة بالدولارات، سبائك من الذهب الخالص عليها أختام ونقوش فرعونية، مشهد مفبرك أعده «نصاب أكتوبر» بدقة بالغة ليصبح فخا لضحاياه، وأتى الفخ بثماره ونجح المتهم في جمع ثروة طائلة من وراء المشهد المزيف وصلت إلى نحو 20 مليون جنيه وفيلا فارهة وسبائك ذهبية، الضحايا في الأصل «متهمين» كانوا يستبدلون الدولارات التي تحصلوا عليها من نشاط إجرامي مثل الإتجار في الآثار والمخدرات، من المتهم.

نصاب أكتوبر يعترف بجرائمه

خضع نصاب أكتوبر لجلسة تحقيق موسعة مساء أمس، أمام النيابة العامة، واعترف بتفاصيل جريمته بعد أن واجهته النيابة بتحريات الأموال العامة، التي أكدت أن المتهم كان يستغل أن ضحاياه سيصمتون جبرًا بسبب نشاطهم المشبوه، وبالتالي كان يستولي منهم على الدولارات السليمة ويبدلها بأخرى مقلدة، وبعد ذلك يغسل تلك الأموال في شراء أصول عقارية وسيارات وايداع في حساباته بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية.

حقائب الدولارات المقلدة

لجان الفحص الفني المشكلة من النيابة لفحص المضبوطات، انتهت من فحص حقائب الدولارات المقلدة التي كانت مع «نصاب أكتوبر»، وتبين أن كل ما بداخلها عملات أجنبية مقلدة بخلاف مبالغ بالجنيه المصري وبعض الدولارات السليمة، وأن المضبوطات عبارة عن مبلغ 2 مليون دولار أمريكى من فئة المائة دولار مقلدة، وعدد كبير من الورق الأبيض في حجم المائة دولار أمريكي معدة للتزوير، مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار، بما يعادل 2 مليون دولار تقريبًا، ومبلغ مالي مصري مقلد، ومسدس صوت و2 جهاز لا سلكي و4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية مقلدة، إيصال إيداع مبلغ مالي بحساب بنكي باسم المتهم، وسيارتين ملك المتهم، وبعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير.

برامج تقليد العملات

وتبين من تقرير الفحص الفني، أن أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة مع نصاب أكتوبر محمل عليها برامج تستخدم في تقليد العملات الورقية وأن المتهم لديه آلة طباعة خاصة بالنشاط الإجرامي الخاصة به وتحفظت النيابة على تلك الأدوات وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة النصب وتقليد العملات وبعد انتهاء التحقيقات أعادت النيابة المتهم إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بحبسه 15 يومًا.

عقوبة النصب والاحتيال

وقال الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن عقوبة النصب والاحتيال وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه».