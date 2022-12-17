طقس شمال سيناء اليوم.. انتهاء الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء الشبورة المائية التي انتشرت صباح اليوم على الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء، والتي بدأت منتصف ليلة أمس على الطرق بين العريش وبئر العبد، ومناطق بالوظة وجلبانة ورمانة، وطريق القنطرة شرق ونفق السلام من الناحية الغربية، وكذا غطت الطرق الرئيسية المؤدية من العريش إلى وسط سيناء من الناحية الجنوبية.

تحذيرات بعدم السير أوقات الشبورة

وكانت الأجهزة المختصة بغرب سيناء حذرت السائقين من السير وقت الشبورة، لانعدام الرؤية أحيانا على بعض الطرق، وقد يتسبب هذا في وقوع حوادث سير خطرة.

كما أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، أن درجات الحرارة انخفضت أكثر من 4 درجات عن أمس الجمعة، وهبت رياح باردة منتصف ليل أمس حتى صباح اليوم، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف مع بزوغ شمس النهار.

تقلبات جوية بشمال سيناء

وأشار المرصد المناخي في بيان له، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 19 درجة مئوية، وهناك تقلبات مناخية محتملة على جميع المناطق في العريش والشيخ زويد ورفح ومناطاق بئر العبد ووسط سيناء.

وأوضح المرصد المناخي أن درجات الحرارة تكون أقل بدرجتين عن المدن في مناطق جبل الحلال والهضاب والحمادات والسهول بوسط سيناء، وذلك بحسب طبيعة المناطق الصحراوية والجبلية.