توافد أعداد كبيرة من السائحين على سانت كاترين بجنوب سيناء

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إن المدينة استقبلت عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات، وصعدوا قمة جبل موسى لمتابعة شروق الشمس من أعلى القمة، كما قاموا بزيارة دير سانت كاترين، واستمعوا لشرح عن معالم المدينة من المرشدين السياحيين، وذلك في ظل تحسن الأحوال الجوية بالمحافظة.

زيادة أعداد السائحين في الشتاء

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء يعد من أهم مواسم السياحة بسانت كاترين، حيث يشهد توافد آلاف السياح من الأجانب والعرب والمصريين لقضاء أوقات ممتعة داخل المدينة، والاستمتاع بشروق الشمس مع الطقس البارد.

وتابع أن تساقط الثلوج يحول المدينة إلى «بيضاء»، ويدفع آلاف السياح لزيارتها في أوقات الشتاء، مع الاستمتاع بعادات وتقاليد بدو سيناء في المأكل والمشرب خلال فترة البرد.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

وتشهد محافظة جنوب سيناء أجواء شتوية معتدلة مقارنة بباقي محافظات الجمهورية، حيث بلغت درجة حرارة طور سيناء العاصمة صباح اليوم السبت 18 درجة، ومدينة سانت كاترين 12 درجة، ومدينة شرم الشيخ 20 درجة، مدينة طابا 16 درجة، مدينة دهب 21 درجة، مدينة رأس سدر 16 درجة، أما قمة جبل سانت كاترين سجلت درجتين مئويتين.