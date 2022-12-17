«الجارديان»: بريطانيا على موعد مع موجة برد قارس وجليد خلال الأسابيع المقبلة

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من موجة من البرد القارس والجليد وظروف ثلجية خلال الأسابيع المقبلة قبل أن تجتاح العواصف الثلجية شمال البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال المكتب إن أنحاء اسكتلندا ونورث ويست وويلز السبت ومعظم إنجلترا سيكون فيها جليد كما سيمتد هذا الطقس إلى ثلوج في الشمال.

تحذيرات من المستوى الثالث

ومن ناحية أخرى، تصدر وكالة الأمن الصحي البريطانية، تحذيرات من المستوى الثالث من الطقس القارس الذي سيعم أنحاء إنجلترا حتى منتصف ليل غد، قد يؤدي إلى مخاطر صحية كثيرا وبالأخص المرضى المعرضون للخطر مع تعطيل تقديم الخدمات.

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من درجات الحرارة

وفي نفس السياق، ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة قد ترتفع مؤقتًا غدًا، لكن ذلك من الممكن أن يجلب رياحًا قوية تسبب سقوط الثلوج ووجود عواصف ثلجية وجليد وأمطار متجمدة ويشكل ظروفا خطرة على الطرق.