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«فضل ونعمة» يتصدر شباك التذاكر بـ13 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
12:29 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
فيلم «فضل ونعمة»

فيلم «فضل ونعمة»

تصدّر فيلم «فضل ونعمة» المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وحقق العمل 80 ألف جنيه أمس، وهو يعتبر من الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تشير إلى علاقة الأهل بأولادهم.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم فضل ونعمة منذ طرحه في دور العرض وحتى الآن 13 مليون جنيه، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» .

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

ويعد فيلم فضل ونعمة مناسبا لجميع الفئات العمرية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة»، وأولادهم إذ لديهم طفلان يحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.