6 ملايين جنيه إجمالي إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ «حسن الرداد»

استمر تصدر الفنان حسن الرداد، المركز الأول لقائمة الإيرادات بفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، الذي جاء في المرتبة الأولى منافساً باقي الأفلام المعروضة بدور العرض، حيث حقق أمس 104 آلاف جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «تحت تهديد السلاح» اقترب من تحقيق 6 ملايين جنيه، وجاء في المرتبة الأولي متفوقاً على 6 أفلام أخرى تتنافس في دور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وتصدر الفيلم المرتبة الأولى منذ طرحه بدور العرض، قبل أسابيع، خاصة أن قصة الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

وجمع الفيلم، عدد من الأبطال منهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.