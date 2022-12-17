مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تعزز علاقتها مع أفريقيا كجزء أساسي من خطتها

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ القمة الأمريكية الأفريقية مهمة للغاية من ناحية مصالح القارة السمراء، وتؤكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ علاقاتها مع دول القارة السمراء كجزء أساسي من استراتيجيتها حول العالم.

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تحدد السياسية الخارجية

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «استراتيجية الأمن القومي هي التي تحدد السياسية الأمريكية لمدة 5 سنوات المقبلة، سنجد أن الفقرة المخصصة لأفريقيا تعكس توجها استراتيجيا شاملا من جانب أمريكا تجاه القارة السمراء».

القمة تأتي في سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه القمة تأتي في سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مخرجات القمة طموحة وشاملة وتغطي كل القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية سواء السابقة على الحرب في أوكرانيا أو التي جاءت بناءً على تداعيات هذه الحرب كالديون الخارجية والأمن الغذائي.