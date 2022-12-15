«ديلي ميل» البريطانبة: مصرع 31 شخصا إثر تناولهم خمور سامة في الهند

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن 31 شخصا لقوا حتفهم، بينما تم نقل آخرين إلى المستشفى في الهند، إثر تناولهم كحول سام، مشيرة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وهم في طريقهم إلى المستشفى، فيما توفي آخرون في أثناء تلقيهم العلاج يومي الأربعاء والخميس.

فرض الحظر على بيع واستهلاك الخمور في الهند

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن عدد القتلى وصل إلى 31 شخصا، ووقعت حالات الوفاة بشكل رئيسي في قريتين بولاية «بيهار» في شرق الهند، حيث فرض الحظر على بيع الخمور واستهلاكها في العديد من الولايات الهندية، ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء للكحول الرخيص المصنوع في معامل تقطير الشوارع الخلفية غير المنظمة والتي تتسبب في مقتل مئات الأشخاص كل عام.

وبدوره، قال ساجار دولال سينها، رئيس المستشفى التي استقبلت حالات التسمم، إنه تم إجراء 22 فحصا لتشريح الجثث حتى الآن، فيما قال سانتوش كومار، وهو ضابط شرطة كبير، إن السلطات شنت حملة على متاجر المشروبات الكحولية غير المشروعة في المنطقة، موضحا أنّه تم اعتقال 10 تجار خمور واحتجاز آخرين.

إنتاج 40% من الكحول بشكل غير قانوني سنويا

وبحسب جمعية المشروبات الروحية والنبيذ الدولية في الهند، يتم إنتاج حوالي 40 % من الكحول الرخيص بشكل غير قانوني سنويا. وفي يوليو، لقى 42 شخصا مصرعهم في ولاية «جوجارات» الغربية، بعدما شربوا الخمر غير المشروع، كما لقى نحو 100 شخص حتفهم، العام المضي، في ولاية «البنجاب» الشمالية في حادث مشابه.