مساعد وزير الخارجية الأسبق: تخصيص أمريكا 55 مليار دولار مساعدات لأفريقيا توجه جديد

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ كل ما أعلن عنه من التزامات في القمة الأمريكية الأفريقية يراعي العديد من القضايا، سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو استثماري أو على مستوى الشباب والتغيرات المناخية.

الإعلان عن مبادرة مصرية أمريكية بقمة المناخ

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «خلال قمة cop27 تم الإعلان عن مبادرة مصرية أمريكية بالنسبة للتغيرات المناخية في أفريقيا بقيمة 150 مليون دولار لتأسيس إنذار مبكر للفيضانات والقحط والتصحر، وجرى التأكيد على هذه المبادرة في الالتزامات التي تمّت الموافقة عليها».

متابعة تنفيذ الالتزامات

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشيء الجديد الذي نلاحظه في التوجه الاستراتيجي الأمريكي صوب أفريقيا هو الإعلان عن تخصيص مبلغ قدره 55 مليار دولار على مدى الـ3 سنوات المقبلة كمساعدات لأفريقيا في مجالات عديدة مثل البنية التحتية والتغيرات المناخية والأمن الغذائي والتعاون مع الدول الأفريقية لرفع كفاءتها وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، كما عينت الإدارة الأمريكية ممثلا خاصا للرئيس الأمريكي من أجل متابعة تنفيذ الالتزامات، وهذا الأمر توجه جديد من واشنطن ويعبر عن الجدية الأمريكية تجاه أفريقيا.