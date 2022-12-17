ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة بيضاء في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين بدائرة مركز سوهاج بحوزتهما 150 جراما من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، ودراجة نارية، وميزان، و2 مطواة، وذلك قبل ترويجها بدائرة المركز.

جاءت الحملة بإشراف مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

الاتجار في المواد المخدرة

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع سوهاج، تفيد قيام عاطلين بناحية قرية ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج بالاتجار في مخدر الشابو، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام «ع . ع . ا . م»، عاطل، ويقيم بناحية المحامدة القبلية، و«م . غ . م . ا»، عاطل، ويقيم بناحية ونينة الغربية، بجلب كمية من مخدر الشابو، وترويجها بدائرة المركز.

ضبط المتهمين بحوزتهما مخدرات

وعقب استصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما 150 جراما من مخدر الشابو ومبلغ مالي 1600 جنيه و2 هاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وميزان حساس و2 مطواة، وذلك أثناء تواجدهما بمدخل قرية الروافع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.