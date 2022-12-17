العثور على جثة شاب داخل منزله في حلوان.. مات بجرعة مخدرات زائدة

عثر رجال الشرطة في حلوان على جثة شاب داخل منزله، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وورد بلاغ الى رجال الشرطة بحلوان يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، كما عثر رجال الشرطة بجوار جثته على سرنجة، وأوضحت التحريات أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة.

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المتوفي، وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.