أبرز الحوادث في 24 ساعة: ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 53 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية، والكشف عن بعض الحوادث والجرائم في جميع محافظات مصر، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» أبرز تلك الوقائع والحوادث التي شهدتها جميع المحافظات، حسبما أعلنت الوزارة في بيانات رسمية.

ففى محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بقنا مصابا بعيارين ناريين، وجرى ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، والدافع وراء الاقدام على ارتكاب جريمته خلافات مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

حقق ثروة 20 مليون جنيه

وفى منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة، تمكن رجال الشرطة من ضبط مسجل خطر تخصص في تزوير العملات الأجنبية، وتوصلت تحريات الشرطة في الواقعة إلى أن المتهم حقق ثروة 20 مليون جنيه حصيلة تزوير العملات الأجنبية، كما اتخذ من فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وجرى اقتياده الى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مواد مخدرة بـ53 مليون جنيه

وفى محافظة مطروح، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهم إعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدي براني مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي؛ إذ جرى ضبطهم وبحوزتهم 62 طربة من مخدر الحشيش تزن 8 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو تزن 3 كيلو جرامات وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و2 سيارة دون لوحات ومبلغ مالي و6 هواتف.

كما ضبط رجال الشرطة 3 من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة سيدي براني، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، و10000 قرص مخدر من عقار الترامادول و2 بندقية آلية و5 خزائن وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و3 سيارات إحداها بدون لوحات وعملات محلية وأجنبية و3 هاتف محمول، كما أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ53 مليون جنيه تقريبا.