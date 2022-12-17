استئصال كلية مريضة تعاني من ضمور بـ«منظار البطن» لأول مرة في «قنا الجامعي»

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة المسالك البولية وقسم التخدير والعناية المركزة، في استئصال كلية يمنى لمريضة، 30 عاما، تعاني من ضمور بنسيج الكلية، وذلك في إطار الخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

آلام شديدة في البطن

وقال الدكتور جمال عبدالحميد الصغير، مدير قسم الجراحة في مستشفى قنا الجامعي، إن مريضة، 30 عاما، حضرت لعيادة المسالك البولية في مبنى العيادات الخارجية تعاني من آلام حادة متكررة بمنطقة البطن، ونوبات متزايدة من الصديد البولي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ضمور شديد في أنسجة الكلية اليمنى وحصوة مهملة.

وقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور مصطفى عبدالرازق، أستاذ مساعد جراحة الكلى والمسالك البولية، إجراء عملية للاستئصال الكلية اليمنى بمنظار البطن الجراحي، وهو ما يعد نقلة نوعية ضمن أحدث التقنيات في مجال جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية، حيث يساهم في سرعة تعافي المريض بعد العملية وعودته لممارسة حياته الطبيعية وتقلل من تحتمالية حدوث الالتهابات، كما أنها لا تترك أثرا يذكر بعد إجراء العملية.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير مستشفى المعبر الجامعي، أن المريضة تماثلت للشفاء، وخرجت من المستشفى.

الفريق الطبي في مستشفى قنا الجامعي

ضم الفريق الطبي كلا من الطبيب محمد أحمد حسن، المدرس المساعد، الطبيب علاء مصطفى، الطبيب أحمد سليم، والطبيب طه الأمير، الأطباء المقيمين بالقسم، كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور أحمد إسماعيل، المدرس بالقسم، والطبيب أحمد غانم والطبيبة ميرنا روماني، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بالإضافة إلى مينا شهدي من هيئة التمريض.