افتتاح 9 وحدات عناية مركزة لمصابي الحوادث في مستشفى قنا الجامعي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وحدة عناية الحوادث والإصابات بمستشفيات قنا الجامعية بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي عبد اللطيف مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، وأيمن محمود بديوي مدير عام شئون أمانة المستشفيات الجامعية ومحمد صلاح المدير المالي والإداري بمستشفى الطوارئ والاصابات الجامعي.

9 وحدات عناية مركزة

وأشار الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد طب قنا، إلى أن تلك الوحدة تعتبر إضافة قوية إلى وحدات العناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية التي ساهمت كثيراً في تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الإقليم التي بلغت 9 وحدات عناية مركزة بمختلف المستشفيات الجامعية بالإضافة الى وحدة حضانات الأطفال.

رفع القدرة الاستيعابية لمستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور حجاجي منصور، أن تلك الوحدة تأتي في إطار رفع القدرة الاستيعابية بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعية التي تضم أيضاً وحدة للعناية الباطنة القلبية ووحدة للعناية المركزة العامة ووحدة لعناية الحروق، بالإضافة إلى وحدة للعناية المركزة ووحدة للعناية المركزة للأطفال بمستشفى وسط المدينة الجامعي ووحدة للعناية المركزة الجراحية وأخرى لعناية القلب والصدر وعناية ما بعد القسطرة القلبية بمستشفى الحرم الجامعي.