تفاصيل إنقاذ طفل في مستشفى قنا الجامعي.. «بلع غطا قلم جاف»

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 11 عاما، بعد ابتلاع «غطاء بلاستيكي» لقلم جاف.

إنقاذ حياة طفل

وقال الدكتور محمد عبدالباري، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، إنه فور وصول المريض للمستشفى تم إدخاله إلى الطوارئ وهو في حالة سيئة للغاية، مع انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، وبعد الفحوصات والكشفت الطبي اللازم، تبين استنشاق جسم غريب عبارة عن غطاء بلاستيكي لقلم جاف، فتم عمل الإسعافات الأولية له بالطوارئ، وتم إدخاله إلى العمليات فورا، وإجراء منظار شعبي على الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب بنجاح، وحالته مستقرة.

فيما أوضح الدكتور محمد يسري، مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريض يتماثل للشفاء تحت الرعاية الطبية الكاملة بوحدة العناية المركزة لجراحات القلب والصدر.

الفريق الطبي

وضم الفريق الجراحي محمد عبدالباري، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتورة شيماء أحمد مسلم، أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبدالمعطي، والدكتورة ساندي عادل، أطباء مقيمين بجراحة القلب والصدر.

كما شارك من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور محمود أبوالقاسم، مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمود شورى والدكتور محمد غانم والدكتور عاصم جعفر، أطباء مقيمون بالقسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، ومن هيئة التمريض أحمد التهامي ووائل إدريس، تمريض عمليات القلب المفتوح.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.