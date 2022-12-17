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«النقل» تحذر من اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاه أثناء مرور القطارات

كتب:

توفيق شعبان
12:18 م | السبت 17 ديسمبر 2022
القطارات

القطارات

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل، تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، لتوعية الركاب والمواطنين ضد السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل، المواطنين في بيان، بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

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