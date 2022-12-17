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الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تنجح في إعادة طفل تائه من ذوي الهمم إلى أسرته

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:26 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية من العثور على طفل من ذوي الهمم، حال تواجده بناحية الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

على الفور جرى تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أهليته، وجرى اصطحابه لهم إذ قرروا بخروج نجلهم من المنزل للهو وتغيبه عقب ذلك، وجرى تسليمهم الطفل وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

وقد قام وفد من ضباط مديرية أمن الإسماعيلية بتقديم بعض المساعدة للطفل وأهليته عبارة عن عدد من البطاطين وعدد من كراتين المواد الغذائية.

وقدم أهلية الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة نجلهم.

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