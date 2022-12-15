قائد قطار الإسماعيلية ينقذ الرحلة قبل لحظات من الاصطدام بأتوبيس

أعلنت هيئة السكة الحديد، نجاح سائق قطار السويس الإسماعيلية، في إيقاف القطار اضطراريًا ناحية المدينة الصناعية، أثناء سيره متجهًا إلى محافظة الإسماعيلية، بسبب تعطل أتوبيس علي خط السكة الحديد، كان يعبر من مكان غير معد للعبور.

وأشارت الهيئة، إلى أن حركة مسير القطارات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدة أن جميع الرحلات منتظمة، وفق جداول التشغيل اليومي، وأنه لا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

السكة الحديد تحذر قائدي المركبات

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن قائد قطار السويس الإسماعيلية، نجح في توقيف القطار قبل اصطدامه بالأتوبيس، بعد أن تعطل على شريط السكة الحديد، أثناء مرور سائق الأتوبيس من أماكن غير معدة للعبور، محذرا جميع قائدي المركبات من اقتحام تلك الأماكن، ومطالبا بالالتزام بتعليمات الهيئة، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وعلى حركة مسير القطارات وعدم تعطلها.

تطوير السكة الحديد يقلل حوادث القطارات

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة القطارات منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ كل مشروعات تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، للحد من حوادث القطارات.

فحص فني شامل للقطارات قبل التشغيل

أوضح المصدر، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من سلامته التامة، لتوفير الحماية الأمنية للركاب، مؤكدة أن جميع القطارات تخضع للصيانات الشاملة وفحص فني شامل قبل التشغيل، قائلا: «ليس لدينا أي قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد».