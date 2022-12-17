القبض على شخصين متهمين بقتل شابين في أسيوط لخلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط من القبض على المتهمين بقتل شابين في أسيوط، بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مركز شرطة منفلوط، التابع لمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد استقبالها جثمان شخص مصاب بعيار ناري بالصدر، ونجل عمومته مصاب بجرح قطعي بالرأس ونزيف داخلي بالمخ، ومقيمان بدائرة المركز.

خلافات جيرة

وبسؤال نجل عم المتوفى الأول، اتهم أفراد من عائلة أخرى مقيمين بدائرة المركز بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما المُشار إليها، والتي أودت بحياتهما، وعلل ذلك بوجود خلافات جيرة.

وتشكل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ما أسفر عن أن وراء قتل شابين في أسيوط اثنين من جيرانهما.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليهما، وتعدى الآخر عليهما بعصا «شوم»، مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم «بندقية آلية»، وأضاف الآخر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.