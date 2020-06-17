الغموض يسيطر على حادث قتل شابين في الجيزة

رغم مرور 36 ساعة، لا يزال الغموض يسيطر على واقعة قتل شابين طعنا وإصابة آخر في أرض زراعية بمنطقة أوسيم.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور عل جثة شابين وآخر مصاب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم، لمكان الواقعة وتبين أن المجني عليهم في العقد الثالث من عمرهم، وتم نقل المصاب للمستشفى ووضعه تحت الحراسة، لحين مثوله للشفاء والاستماع لأقواله.

وجرى إخطار النيابة العامة وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني شابين سبق اتهامهما في الاتجار في المخدرات.

وتحفظت النيابة على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وبدأت في مناقشة شهود العيان، ولاتزال قوات الأمن تواصل جهودها لضبط مرتكبي الحادث.