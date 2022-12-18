حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18-12-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة وأخرى تحمل تحذيرات موجهة لعدد من الأبراج الفلكية، وفق حظك اليوم وتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد، لكافة المواليد على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

وجاءت تفاصيل حظك اليوم، على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة اليوم على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل 18-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تهتم بتنظيم جهودك وأفكارك واعمل بدقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب المواقف لصالحك، وتجنب العناد.

حظك اليوم برج الثور 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تدعمك وتدفعك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء، وتوظف جيدا جهودك، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتفاهم مع من تحب، وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يساعدك الوضع الفلكي اليوم على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة، وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج السرطان 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

مولود برج السرطان الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس من النزاع والتمرد، وكن متكتما وحذرا.

حظك اليوم برج الأسد 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح هادئة، ويمنحك لباقة ودبلوماسية وجمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم برج الأسد 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم، وقد تجمعك اليوم بالأخوة والأحباب أوقات هانئة، وقد يسمح لك الوقت بالتحرر من القيود.

حظك اليوم برج العذراء 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج العذراء 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

حظك اليوم برج الميزان 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك.

حظك اليوم برج الميزان 18-12-2022 على الصعيد المهني

تكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم برج العقرب 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة، وعليك أن تنظم أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنّب التعالي.

حظك اليوم برج العقرب 18-12-2022 على الصعيد المهني

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكّر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج القوس 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تتغير وتغيّر من حولك، وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم برج القوس 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يمنحك اليوم نضجا وانتعاشا في علاقاتك العاطفية.

حظك اليوم برج الجدي 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة، ومن المهم أن تنظم وقتك وأولوياتك، وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

حظك اليوم برج الدلو 18-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على تحقيق تطور وعمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم برج الدلو 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم واثقا من نفسك ومن قدراتك، وترى تأثيرك واضحا في عيون الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 18-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يدفعانك للانطلاق، وتبدو أكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت 18-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، وتدير جيدا أمورك المادية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.