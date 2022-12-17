فوز دكتورة بالقومي للبحوث بجائزة أفضل بحث بمؤتمر فيينا

شاركت الدكتورة هالة طه محمد سالم، مدرس الأشعة التشخيصية والطب النووي بقسم البحوث الصحية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بـ«المؤتمر الدولي عن التصوير الطبي المتكامل في أمراض القلب والأوعية الدموية»، الذي عقد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

تنظيم المؤتمرات الدولية كل 4 سنوات

وأعلنت الطاقة الذرية في بيان، أن المؤتمر يعد أحد أكبر المؤتمرات الدولية، ويقام كل 4 سنوات في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفتت إلى أن هالة سالم شاركت ببحث عن «قياس الكالسيوم في الشرايين التاجية قبل تصوير الشرايين التاجية بالأشعة المقطعية، وإمكانية استخدامه كفحص استكشافي لتشخيص جلطات الشرايين التاجية»، الذي حصل على جائزة أفضل بحث من ضمن 86 بحث مقدم بالمؤتمر الدولي، بمشاركة 58 عالماً كمتحدثين بالمؤتمر من 85 دولة وبحضور حوالي 300 عالم وباحث من الدول المشاركة ومنها مصر كما تم مشاركة 1700 باحثا عن طريق الانترنت.

محاور المؤتمر تشمل التصوير الطبي لأمراض القلب

وأشارت الطاقة الذرية، إلى أن محاور المؤتمر تشمل التصوير الطبي لأمراض القلب الناتجة عن قصور الشرايين التاجية من الميكنة للتطبيق العملي، تفسير تقييم المخاطر السريرية للتصوير الإشعاعي، وتفسير تقييم المخاطر السريرية وربطها بنتائج التصوير، وأمراض القلب الناتجة عن قصور الشرايين التاجية وتشخيص آلام الصدر، الوقاية من الإشعاع، ومعاملات الجودة والأمان أثناء استخدام الأنواع المختلفة من التصوير الإشعاعي لأمراض القلب، واستخدام الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمسح الذري في تشخيص أمراض القلب المختلفة.

اختيار أفضل عشرة أبحاث ومنحها جائزة

وفي النهاية جرى اختيار أفضل عشرة أبحاث، ومنحها جائزة أفضل بحث من ضمن الـ 86 بحث المقدمين للمؤتمر، قالت الدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع عن مدى سعادتها بفوز الدكتورة هالة سالم المدرس بالمركز بجائزة أفضل بحث بهذا المؤتمر الدولي، وهي مثالاً للباحثات المتميزات بالمركز وخاصة في مجال تخصصها الدقيق الذي يؤكد دور الهيئة والمركز في مجال خدمة وصحة المواطن المصري.

وأعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بفوز الدكتورة هالة سالم بجائزة أفضل بحث بهذا المؤتمر الدولي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا التكريم يؤكد على تميز الباحثين والباحثات المصريات بالهيئة في المستوى الدولي وسوف يستقبلها بمجرد عودتها غداً لأرض الوطن لتهنئتها بحصولها على الجائزة.