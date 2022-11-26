«الطاقة الذرية»: عرض التجربة المصرية لإنشاء مفاعل البحثي الثاني بمؤتمر إفريقيا غدا

تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قطاع أفريقيا»، بفيينا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية المؤتمر الأفريقي العاشر عن التشغيل الآمن والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية، خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 2022.

المشاركون في المؤتمر

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في بيان أن المؤتمر يفتتحة ويرأسه غداً، الدكتورعمر الحاج على، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ويرأسه من الناحية الفنية الدكتور محمد كمال شعت، أستاذ الهندسة النووية بهيئة الطاقة الذرية، ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور شوكت عبد الرازق، مدير التعاون الفني لقطاع أفريقيا بالوكالة، والدكتور أمجد شكر رئيس قطاع أمان مفاعلات الأبحاث النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسكرتير عام المؤتمر.

تبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول الأفريقية في مجال المفاعلات البحثية وتطبيقاتها

قال الدكتور كمال شعث، رئيس المؤتمر في تصريحات صحفية، إن هذا المؤتمر يهدف إلى التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول الأفريقية في مجال المفاعلات البحثية وتطبيقاتها لخدمة خطط التنمية العلمية والاقتصادية وحماية البيئة من التلوث الاشعاعي في أفريقيا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك عرض أحدث البحوث العلمية وتطبيقاتها في مجال مفاعلات الأبحاث النووية.

عرض الخبرات والدروس المستفادة من إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني

صرح الدكتور ياسر توفيق، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي، بأن المؤتمر سيعرض الخبرات المصرية والدروس المستفادة من إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، وسيشمل المؤتمر أيضاً معرضاً خاصاً لعرض منتجات المفاعل المصري من النظائر المشعة التي تستخدم في المجال الطبي والصناعي ليكون نموذجاً يحتذى به الدول الأفريقية التي تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للأبحاث، وكذلك دراسة تسويقها في السوق الأفريقي.

المؤتمر العلمي على مستوى أفريقيا كل عامين في إحدى الدول الإفريقية

قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قطاع أفريقيا، تقوم بعقد هذا المؤتمر العلمي على مستوى أفريقيا كل عامين في إحدى الدول الأفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن المؤتمر من ضمن برنامج مشروع «الأفرا»، الخاص بأمان التشغيل والاستخدامات السلمية لمفاعلات الأبحاث النووية.

بناء الكوادر العلمية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا النووية

وأشار إلى أنه تم طلب استضافة المؤتمر الأفريقى العاشر بمصر هذا العام، حيث أن تاريخ هذا المؤتمر يتزامن مع احتفال هيئة الطاقة الذرية بمرور 25 عاماً على إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني وتشغيله الآمن من أجل استخداماته السلمية في إنتاج النظائر المشعة، وبناء الكوادر العلمية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا النووية مما يعكس أيضاً مكانة مصر الدولية في هذا المجال.

دعم التعاون الدولي بين الدول الأفريقية

قالت الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إنه سيشارك في هذا المؤتمر 70 عالماً من 15 دولة أفريقية وهى الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وأثيوبيا، غانا، كينيا، ليبيا، المغرب، النيجر، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا وهو تجمع أفريقي كبير لدعم التعاون الدولي بين الدول الأفريقية.