«الطاقة الذرية» تنظم جلسة حوارية لتخطيط وإدارة المشروعات النووية

يفتتح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الثلاثاء المقبل، جلسة الحوار الأولى بين جيل الرواد والشباب، عن الخبرات والدروس المستفادة من تخطيط وإدارة المشروعات النووية بهيئة الطاقة الذرية.

نقل الخبرات بين رواد الهيئة

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية في بيان عنها، أنّ جلسات الحوار تأتي في إطار التواصل ونقل الخبرات بين رواد الهيئة وشبابها وتعريف الأجيال الجديدة، وكيفية التخطيط المسبق وآليات العمل الجماعي وتدريب الكوادر، وإدارة التنفيذ للمشروعات النووية والتي تعمل لخدمة المجتمع المصري حتى الآن.

المشاركون في الجلسة

ويشارك في الجلسة رؤساء الهيئة السابقون من جيل الرواد لعرض خبراتهم في التخطيط وإدارة المشروعات النووية بهيئة الطاقة الذرية، حيث يتحدّث الدكتور هشام فؤاد علي رئيس الهيئة الأسبق، عن خبراته منذ التحاقه بالهيئة في الخمسينات ودوره في إنشاء مركز المعامل الحارة الذي يقوم بإدارة والتعامل مع المخلفات النووية والإشعاعية ذات الإشعاع المنخفض والمتوسط والناتجة من جميع الأنشطة في مجالات الطب والصناعة والأبحاث وغيرها، وكذلك دوره في إدارة إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص حتى افتتاحه,

كما يشارك الدكتور إبراهيم داخلي عبدالرازق، رئيس الهيئة الأسبق والمشرف على إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني، عن مراحل التفكير في المشروع ووضع المواصفات الفنية وأعمال المناقصة العالمية ومراحل إنشائه حتى افتتاحه وتشغيله.

ويشارك الدكتور ناصف قمصان، رئيس الهيئة الأسبق والمشرف على إنشاء مشروع السيكلترون، على جميع مراحل تصميمه وإنشائه وتشغيله، كما يشارك في الحوار، الدكتور علي إسلام متولي علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، حيث يتحدّث عن دور الأمان النووي لترخيص المنشآت النووية وكيفية إدارة أعمال التراخيص بحيادية ومهنية تامة، منذ بداية اختيار مواقع هذه المنشآت ومراحل تنفيذها حتى مراحل تشغيلها.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية، أنّه يشارك في جلسة الحوار، شباب وعلماء الهيئة من أجيالها المختلفة ومن مراكز الهيئة المختلفة لمناقشة الرواد.

دعم البرنامج النووي المصري ومواكبة تحديات المستقبل

قال الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، إنّ الجلسة الحوارية تعد الأولى من مجموعة جلسات تهدف إلى بناء علاقة متوازنة ومثمرة بين الأجيال المختلفة بهيئة الطاقة الذرية، التي تعتبر مدرسة العلوم النووية بمصر والشرق الأوسط، وكذلك إعطاء الفرصة لشباب العلماء للحوار وطرح التساؤلات على رواد الطاقة الذرية، وأنّ الهيئة تعمل على دعم وترسيخ مفهوم إدارة المعرفة النووية والتواصل بين الأجيال العلمية، لفتح الأبواب لنقل الخبرات بين الأجيال، وإعداد جيل قوي مهيأ لقيادة الأنشطة والمشروعات بالهيئة، وكذلك لدعم البرنامج النووي المصري ومواكبة تحديات المستقبل.

مناقشة موضوعات جديدة في مجالات إدارة المعرفة النووية

وقال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة ومنسق جلسة الحوار الأولى، إنّ الجلسة ستبرز دور وأهمية جلسات الحوار العلمي للتواصل بين الأجيال، خاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تنظم الهيئة جلسات حوار أخرى بمشاركة أجيال الوسط وجيل الشباب، لمناقشة موضوعات جديدة في مجالات إدارة المعرفة النووية.