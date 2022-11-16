رئيس «الطاقة الذرية»: الهيئة تمتلك منشآت نووية بحثية لخدمة المجتمع المصري

شارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، في جلسة حوار بعنوان الطاقة النووية «طاقة نظيفة ومستدامة»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وبحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ورؤساء هيئتي الرقابة النووية والاشعاعية والمواد النووية، والمدير العام للجمعية النووية العالمية، ونائب مدير مؤسسة روساتوم الروسية الحكومية، وأدار الجلسة خبير الطاقة النووية بول طومسون الاستشاري الفني من شركة «وورلي بارسون».

بنية تحتية متميزة

وقال «الحاج»، إن الهيئة تمثل المدرسة العلمية النووية في مصر والتي انبثقت عنها الهيئات الأخرى، وهي تمتلك بنية تحتية متميزة متمثلة في المنشآت النووية والبحثية والخدمية في مواقعها المختلفة بأنشاص، مدينة نصر والإسكندرية بالإضافة إلى الكوادر الفنية في المجالات النووية والاشعاعية والأمان النووي والاشعاعي والتي تهدف جميعاً لإجراء البحوث والتدريب والتطبيقات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخدمة المجتمع المصري.

وحدتي التشعيع الجامي الصناعي تستخدمان في تعقيم المنتجات

وأشار إلى من بين أهم هذه المنشآت مفاعل مصر البحثي الثاني وهو بقدرة 22 ميجا وات، مصنع الوقود النووي، مصنع إنتاج النظائر المشعة والذي يغطي أكثر من 70% من الإنتاج المحلي للموليبنديم 99 ونحو 98% من إنتاج اليود، وتعتبر النظائر المشعة منتج استراتيجي لمصر لعلاج الأورام. كذلك معجل السيكلترون والتاندوم، ومركز المعامل الحارة الذي يتولى مهام معالجة النفايات النووية منخفضة ومتوسطة الاشعاع، وكذلك وحدتي التشعيع الجامي الصناعي واللتين تستخدمان في تعقيم المنتجات سواءً الغذائية مثل التوابل أو المنتجات الطبية والتي يتم تصديرها للخارج.

مشاركة الجهات المعنية بخبراتها

ولفت إلى أن الهيئة تضم مجموعة متميزة من الكوادر البشرية والتي تشمل عدة أجيال وتمثل الركيزة الأساسية للمدرسة العلمية النووية المصرية في جميع المجالات ومنها: المجالات الهندسية، الطبية، العلوم، الصيدلة، الزراعة، الفيزياء، وغيرها من التخصصات. وهذه الكوادر هي التي قامت بالتخطيط لإنشاء جميع المنشآت النووية والاشعاعية والمشاركة في تصميمها وانشائها وتشغيلها وذلك من ضمن السعي إلى توطين التكنولوجيا في مصر.

كما تسهم أيضاً في تدريب شباب الجامعات المصرية والفنيين بمدرسة الضبعة النووية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري وبالنسبة لدور أبحاث الهيئة لمواجهة التغيرات المناخية، فقد قامت الهيئة بتنظيم العديد من الندوات العلمية المتخصصة لعرض آخر ما توصلت اليه أبحاثها وهي تشمل أبحاث في مجالات الهيدرولوجيا البيئية، المياه الجوفية، تآكل الأراضي، انجراف التربة، الزراعة المحمية، الطاقات المتجددة، استخدامات النظائر البيئية، وغيرها من الموضوعات الهامة، وهي تسعى بعد انعقاد المؤتمر لمشاركة الجهات المعنية بخبراتها في هذا المجال في مشروعات تطبيقية لخدمة المجتمع ومكافحة التغيرات المناخية.

واختتم حديثه بأن هيئة الطاقة الذرية ببنيتها التحتية وكوادها الفنية المتميزة ومنشآتها النووية والبحثية تضع إمكاناتها لخدمة المجتمع المصري والبرنامج النووي المصري ولمواجهة التغيرات المناخية.