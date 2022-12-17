باحث في قانون الأعمال لـ قناة القاهرة الإخبارية: انتهاء أزمة التأشيرات خطوة لعودة العلاقات الفرنسية المغربية

قال بدر الزاهر، الباحث في قانون الأعمال، أن ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، أكد وجود طموح مشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، خاصة وأن التحرك الفرنسي لعودة العلاقات كما كانت في السابق يسير بالاتجاه الصحيح بعد التوترات التي شهدتها نتيجة الخلاف بسبب أزمة التأشيرات التي أحدثت توترات بين البلدين خلال الفترة الماضية.

خطوة بناءة لعودة العلاقات

وأكد «الزاهر»، خلال مكالمة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن خطوة فرنسا التي أعلنت عنها فيما يخص «تأشيرات المغاربة»، بناءة لعودة العلاقات، وهناك طموح حاضر للمغرب وفرنسا لأن هناك مصالح كبيرة سواء سياسية أو اقتصادية تربط البلدين، وعملًا على إيجاد مخرج للأزمة بين البلدين.

سحب السفراء بشكل ضمني

وأشار إلى أن الأزمة التي كانت بين البلدين استمرت كثيرًا، وتسببت في سحب السفراء بشكل ضمني نتيجة تراجع فرنسا في منح التأشيرات للمغاربة، بالإضافة إلى الفتور في الزيارات الرسمية.