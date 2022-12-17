كلب ضال يعقر 5 أطفال في الدقهلية.. وتحويلهم للحميات للحصول على اللقاح

أصيب 5 أطفال عقرهم كلب ضال في محافظة الدقهلية، ونقلهم الأهالي على الفور إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء تحويلهم إلى مستشفى حميات المنصورة للحصول على العلاج اللازم واستكمال الرعاية الطبية، وتبين أن الأطفال 4 من قرية برمبال الجديدة بمركز منية النصرة، والخامس من قرية الجنينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز منية النصر، يفيد ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي بوصول 5 أطفال مصابين بادعاء عقر كلب لهم في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز.

أسماء الأطفال المصابين

وبالتحريات تبين أن الكلب عقر كلا من «رهف مغاوري محروس، 10 أعوام، محمد أحمد ربيع القطب، 8 أعوام، هالة أحمد مصطفى، 10 أعوام، حنان ناجح محفوظ، 11 عاما»، وجميعهم مقيمون في قرية برمبال الجديدة مركز منية النصر، بالإضافة إلى «رمضان إبراهيم رمضان»، 15 عاما، مقيم بناحية قرية الجنينة مركز مينة النصر.

تحويل الأطفال إلى مستشفى حميات المنصورة

تم نقل الأطفال لمستشفى منية النصر المركزي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى حميات المنصورة لتلقي اللقاح اللازم وتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى إخطار إدارة الطب البيطري بمنية النصر لاتخاذ اللازم.