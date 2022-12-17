ضبط 371 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألفا و786 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (106) قطعة سلاح نارى ، (371) قضية مخدرات وتنفيذ (51786) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط ( 106 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهم ) .. وذلك على النحو التالى:

× (6) بنادق آلية .

× (11) بندقية خرطوش.

× (8) طبنجات .

× (81) فرد محلى.

× (435) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (5) خزينة متنوعة.

× (207) قطعة سلاح أبيض.

× ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51786) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

× (169) حكم جناية.

× (16909) حكم حبس جزئى.

× (3265) حكم حبس مستأنف.

× (23941) حكم غرامة.

× (7502) مخالفة.

× فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (9) حوادث سرقة دراجات نارية.

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (371) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (418) متهم ضُبط خلالها الآتى :

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (86,330 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (95,980 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,053 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,965 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,872 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (3,835 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (1,940 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (1,790 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

× عدد (5892) قرص مخدر.

× فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهم.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

× فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:ضبط 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21252) مخالفة مرورية متنوعة.

× فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

× تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.