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ضبط 371 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألفا و786 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:57 م | السبت 17 ديسمبر 2022
أسلحة نارية (أرشيفية)

أسلحة نارية (أرشيفية)

                        

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (106) قطعة سلاح نارى ، (371) قضية مخدرات وتنفيذ (51786) حكم قضائى متنوع،  فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط ( 106 قطعة سلاح نارى بحوزة 88 متهم ) .. وذلك على النحو التالى:

×    (6) بنادق آلية .

×   (11) بندقية خرطوش.

×   (8) طبنجات .

×    (81) فرد محلى.

×    (435) طلقة مختلفة الأعيرة.

×   (5) خزينة متنوعة.

×   (207) قطعة سلاح أبيض.

×   ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51786) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

×      (169) حكم جناية.

×   (16909) حكم حبس جزئى.

×   (3265) حكم حبس مستأنف.

×   (23941) حكم غرامة.

×   (7502) مخالفة.

×  فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (9) حوادث سرقة دراجات نارية.

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (371) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (418) متهم ضُبط خلالها الآتى :

×   كمية من مخدر الحشيش وزنت (86,330 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البانجو وزنت (95,980 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,053 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الإستروكس وزنت (5,965 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,872 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الشابو وزنت (3,835 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البودر وزنت (1,940 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الآيس  وزنت (1,790 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الأفيون  وزنت (100 جرام).

×   عدد (5892) قرص مخدر.

×    فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (29) متهم.

×     فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهم.

×  فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.

×  فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:ضبط 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

×    فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21252) مخالفة مرورية متنوعة.

×   فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

× تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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