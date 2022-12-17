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ضبط القائمين على شركتي سياحة بدون ترخيص في الشرقية والغربية

كتب:

محمد بركات
12:49 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة المنشآت والكيانات بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة قيام بعض الأشخاص بإدارة شركات سياحة بدون ترخيص، بنطاق محافظتي الشرقية والغربية، وجرى ضبطهم على النحو التالي: 

شركات سياحة بدون ترخيص

ضبط موظفة بإحدى شركات السياحة بمحافظة الشرقية، لقيامها بإدارة الشركة بدون ترخيص، وبحوزتها مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على نشاطها غير المشروع.

وضبط موظف بإحدى شركات السياحة بمحافظة الغربية، لقيامه بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص، وبحوزته مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على نشاطه غير المشروع.

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