عاجل.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يفقد 60 جنيها خلال تعاملات اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 60 جنيها، اليوم، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1800 جنيه بدلًا من 1860 جنيهًا للجرام.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2057 جنيه، وعيار 18 نحو 1543 جنيها، وعيار 14 نحو 1200جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفا و400 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1792.80 دولارا للأوقية.