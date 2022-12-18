بدء إطلاق قوافل بيطرية مجانية بالمزارع السمكية بالمحافظات

في إطار اهتمام اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتعظيم الاستفادة من موارد الجهاز وإمكاناته البشرية المتاحة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن بدء إطلاق القوافل البيطرية من الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز، بغرض الإشراف البيطري على المزارع السمكية وتطبيق حوكمة الأمان الحيوى بالمزارع السمكية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية مجاناً.

قامت القافلة في جولتها الأولى بزيارة بعض المزارع السمكية بقطاع بورسعيد، ومتابعة الحالة الصحية للأسماك والإرشاد عن أفضل الممارسات المزرعية للمحافظة على صحة وجودة الأسماك.

أهداف القوافل البيطرية

تقوم القوافل البيطرية بتقديم الرعاية الصحية والبيطرية للأسماك بالمزارع السمكية، كما ترشد المربين على منع دخول مسببات الأمراض إلى المزارع والحد من انتشارها بين الأحواض.

وتقدم القوافل البيطرية المشورة الفنية بشأن تحسين جودة الأسماك المنتجة وتأهيل المزارع السمكية للتصدير واستغلال المساحات الاستغلال الإقتصادى الأمثل، وخلال الجولات التي تقوم بها القوافل تقوم بالرد على كافة التساؤلات والشكاوى الواردة من المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه راغبي الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكي.

ويسعى الجهاز إلى منح التسهيلات والمزايا وتذليل العقبات التي تعرقل الإنتاج في المزارع السمكية، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية من الأسماك إلى الأسواق العالمية بعد استيفاءها المعايير المطلوبة عالميًا، وإتاحة الفرصة لتتبع وتقييم المنتج السمكي داخل وخارج البلاد.

كيفية التسجيل للاستفادة من خدمات الإرشاد البيطري ضمن برنامج القوافل البيطرية

أعلن الجهاز عن إمكانية التسجيل والاستفادة من الإرشاد البيطري مجانـًا ضمن برنامج زيارات القافلة للمزارع السمكية بكافة المحافظات، حيث يمكن التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية https://www.facebook.com/LFRPDA