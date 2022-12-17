«الطاقة الدولة»: نسعى للوصول إلـى «صفر» انبعاثات في 2050

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية، أدى إلى تصعيد المخاوف بشأن أمن الطاقة، والتأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات العالم.

وأضافت في تقرير لها، أن خفض فواتير المستهلكين التي بلغت مستويات قياسية وتأمين وصول موثوق للإمداد، يُعد ضرورة سياسية واقتصادية مركزية لجميع الحكومات تقريبًا، في حين أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للبلدان من خلالها معالجة الأزمة الحالية، فإن التركيز على إجراءات كفاءة الطاقة هو الاستجابة الأولى والأفضل التي لا لبس فيها لتلبية أهداف القدرة على تحمل التكاليف وأمن الإمداد والمناخ في نفس الوقت.

وأشارت إلى أنه في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على استهلاك الطاقة وإدارته بشكل أفضل في بؤرة تركيز حادة منذ بداية الأزمة، اكتسب التقدم في الكفاءة زخمًا، ومن المتوقع أن تصل التحسينات السنوية في كثافة الطاقة إلى حوالي 2% في عام 2022.

انخفض نمو الطلب العالمي على الطاقة بشكل حاد، ومن المتوقع أن يقترب من 1% هذا العام، ويأتي هذا بعد زيادة بنسبة 5% في العام الماضي، واحدة من أكبر الارتفاعات في عام واحد منذ 50 عامًا.

يأتي التحسن في الكثافة هذا العام، بعد أن أدى ظهور Covid-19 إلى عامين من أسوأ الأعوام على الإطلاق في التقدم العالمي في كثافة الطاقة، مع انخفاض المكاسب السنوية إلى حوالي نصف نقطة مئوية واحدة في عامي 2020 و2021، صناعة كثيفة الاستخدام للطاقة في الطلب على الطاقة وتقدّم أبطأ في الكفاءة، لا سيما في قطاعات المباني والقطاعات الصناعية.

السعي للوصول لـ«صفر» انبعاثات 2050

ومع ذلك، فقد تباطأ تقدم كثافة الطاقة بالفعل قبل بدء جائحة Covid-19 في 13 من مجموعة دول مجموعة العشرين وتحسن في أربعة بلدان فقط من عام 2010 إلى عام 2020، انخفض معدل التحسن العالمي من 2% في النصف الأول من العقد إلى 1.3% في النصف الثاني، وهذا يسلط الضوء على التحدي المتمثل في إعادة تسريع التقدم في الكفاءة إلى 4% المطلوبة كل عام حتى عام 2030 بموجب سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية بحلول عام 2050.

مع قيام المستهلكين بتقليل استهلاك الطاقة في محاولة لكبح جماح التكاليف، لا يمكن اعتبار تحسين كثافة الطاقة هذا العام كخطوة إلى الأمام.