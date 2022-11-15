الرئيس الصيني يحذر من استخدام الطاقة والغذاء سلاحا

طالب الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، دول قمة الـ20 بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة، محذرا من استخدام الطاقة والغذاء سلاحا، وفقا لما ذكرته قناة «الهبرية» الإخبارية.

وطرح «شي جين بينج»، أمام قمة مجموعة العشرين، المنعقدة حاليا في «بالي» الإندونيسية، اقتراحا من 3 نقاط، وقال: «إننا بحاجة إلى تعزيز تنمية عالمية أكثر شمولاً»، فوقا لما كذرته وكالة «شينخوا» الصينية للأانباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكان الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، شدد في اجتماع مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة مجموعة الـ20، المنعقدة في «جزيرة بالي» الإندونسية، على ضرورة إجراء حوار ومفاوضات، مضيفا أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، أمر بالغ الأهمية.

الرئيس الصيني: لا يمكن استخدام الأسلحة النووية

وتبادل «بينج» ونظيره الأمريكي، لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، من بينها الأزمة الأوكرانية، وقضية النووي في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح وزير الخارجية الصيني، «وانج يي» للصحفيين عقب اجتماع بين بينج وبايدن، الذي استغرق أكثر من 3 ساعات، إن بلاده تعتبر أن من الضروري التفاوض والحفاظ على الحوار بشأن الوضع في أوكرانيا، ومنع حدوث أزمة نووية في «قارة أوراسيا»، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، ومنع حدوث أزمة إنسانية.

وأكد «يي»، على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية، ولا يمكن شن حرب نووية، وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن «بكين»، كانت دائما إلى جانب السلام، وستواصل بلاده تعزيز المصالحة وتسهيل المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الصين قريبا لاستكمال المباحثات

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، لقناة «العربية» الإخبارية، إن الأزمة الأوكرانية غير مبررة، وحذرت الولايات المتحدة من تداعياتها، موضحة أن المجتمع الدولي أظهر إدانة واسعة للأزمة.

«واشنطن»: الولايات المتحدة حريصة على العلاقات مع «بكين»

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيسان، بحثا أزمات عالمية مثل تغير المناخ والديون، موضحة أن ملف تايوان ليس سببا لتوتر العلاقات «الأمريكية الصينية».

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن «واشنطن» لا تريد أن تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع، وتابعت الخارجية قائلة، إن الولايات المتحدة حريصة على العلاقات مع «بكين».وأشارت وزارة الخارجية الأمرييكة، لقناة «العربية» الإخبارية، إن الرئيس جو بايدن لا يرى بديلا للدبلوماسية مع الصين

الرئيس الصيني: موقف «بكين» من الأزمة الأوكرانية ثابت

وفي اجتماعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين، دعا الرئيس الصيني، المجتمع الدولي إلى ضرورة تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام، مشددا على أن موقف «بكين»، ثابت وواضح.

وتبادل الرئيسان الفرنسي والصيني، وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، فيما شدد «بينج»، على مواصلة بلاده لعب دورها البناء.

من جانبه، قال مقال لـ تيد سنايدر بصحيفة «أمريكان كونسرفاتيف»، إن سياسة «واشنطن» تهدف لجعل روسيا تشعر وكأنها محاصرة، موضحا أن «موسكو» تم حصارها حوصرت في الزاوية بتصريحات أوكرانيا والغرب حول «شبه جزيرة القرم» التي ضمته في 2014،، وتوسع حلف شمال الاطلسي « الناتو»، نقل العسكريين من التكتل العسكري إلى أوروبا.