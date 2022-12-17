مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الغردقة - سفاجا»

شهد طريق «الغردقة - سفاجا»، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق الغردقة سفاجا

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة - سفاجا»، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وجار المتابعة.

أسماء مصابي حادث الغردقة سفاجا

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة تدعى سارة محمد أحمد في منتصف العقد الثالث من العمر، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة وهم حمادة محمد مغربي وزينب أنور مبارك وعبد الناصر يوسف وعمر نصر الدين ومحمود نبيل، بينهم اثنان إصابات خطيرة، لافتا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية لهم.